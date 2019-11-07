Российские тест-системы ВИЧ способны определять даже новый открытый американцами штамм

СЕГОДНЯ 16:58 2019-11-07T17:01:27+03:00

Лечить пациентов с новым штаммом будут уже разработанными препаратами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора уточнила, что новый вариант ВИЧ относится к самой распространенной генетической группе М

Изменить размер текста: A A

В России работают тест-системы определения ВИЧ, способные вычислить в крови человека даже новый штамм вируса. Речь идет о найденном американскими учеными субтипе, разновидности, заболевания. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточняет, что это не новый вариант вируса, а всего-лишь штамм, который относится к самой распространенной генетической группе М.

- Наборы реагентов производства ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора гарантированно и адекватно могут выявить и количественно определить данный вариант вируса, - приводит слова Поповой Интерфакс.

Лечение заболевания при этом не потребует каких-либо изменений в уже существующей схеме. Врачи для нового штамма ВИЧ будут применять уже разработанные антиретровирусные препараты.

Ранее ученые заявляли, что создали вещество, способное убить ВИЧ-инфекцию. Над проектора работают эксперименторы из России и США.

ИСТОЧНИК KP.RU