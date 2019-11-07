2019-11-07T17:28:52+03:00
Политика

В Совфеде оценили готовность к разведению сил в Донецкой области

Сенатор Владимир Джабаров уверен, что на этот раз сторонам удастся соблюсти все договоренности
Елена АКИМОВА
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В Совфеде прокомментировали разведение войск линии соприкосновения в Петровском в ДонбассеВ Совфеде прокомментировали разведение войск линии соприкосновения в Петровском в ДонбассеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал готовность киевских военнослужащих начать 8 ноября разведение сил и военной техники в районе населённых пунктов Петровское и Богдановка Донецкой области.

Сенатор уверен, что это хороший сигнал и сторонам удастся выполнить все намеченные планы.

Джабаров уверен, в Киеве тоже хотят поскорее осуществить разведение войск, но помехи создают националисты. От последних можно ждать чего угодно, вплоть до срыва всего мероприятия.

- Надеемся, что разведение состоится и страны начнут готовиться к саммиту в нормандском формате, - прокомментировал RT сенатор.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва рассчитывает, что разведение сил на линии соприкосновения в Петровском в Донбассе будет завершено, поскольку срыв этого процесса вызывает большое беспокойство.

4 ноября вновь сорвалось разведение войск на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Петровском в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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