В Совфеде оценили готовность к разведению сил в Донецкой области
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал готовность киевских военнослужащих начать 8 ноября разведение сил и военной техники в районе населённых пунктов Петровское и Богдановка Донецкой области.
Сенатор уверен, что это хороший сигнал и сторонам удастся выполнить все намеченные планы.
Джабаров уверен, в Киеве тоже хотят поскорее осуществить разведение войск, но помехи создают националисты. От последних можно ждать чего угодно, вплоть до срыва всего мероприятия.
- Надеемся, что разведение состоится и страны начнут готовиться к саммиту в нормандском формате, - прокомментировал RT сенатор.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва рассчитывает, что разведение сил на линии соприкосновения в Петровском в Донбассе будет завершено, поскольку срыв этого процесса вызывает большое беспокойство.
4 ноября вновь сорвалось разведение войск на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Петровском в Донбассе.
ИСТОЧНИК KP.RU