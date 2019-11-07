Умерла вокалистка группы White Ring 37-летняя Кендра Малия

СЕГОДНЯ 17:31 2019-11-07T17:32:55+03:00

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Умерла вокалистка американской группы White Ring Кендра Малия. Ей было 37 лет. Печальной новостью поделились ее коллеги на официальной странице коллектива в соцсетях. С их слов, Кендра умерла 31 октября. Но сообщить поклонникам это известие решили спустя почти неделю.

- Кендра Малия покинула нас, я действительно не знаю, что еще сказать сейчас, кроме того, что я люблю тебя, Кендра,- написали коллеги по группе в фейсбуке.

Поклонники выразили соболезнования семье артистки и удивились тому, что совсем недавно видели ее на концерте, тогда никто не мог и подумать, что в конце октября женщины не станет.

- Мир потерял еще одного гениального художника, - писали поклонники артистки в комментариях к посту о ее смерти.

Кендра Малия была одним из основателей группы. В 2010 году вместе с Брайан Куркимиллис они решили сколотить коллектив и начать выступать в США. Почти за 9 лет работы они сумели получить большую известность в штатах.

ИСТОЧНИК KP.RU