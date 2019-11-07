2019-11-07T17:32:55+03:00
В мире

Умерла вокалистка группы White Ring 37-летняя Кендра Малия

О причине смерти коллеги артистки не сообщают
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Певица умерла 31 октябряПевица умерла 31 октябряФото: facebook.com
Изменить размер текста:

Умерла вокалистка американской группы White Ring Кендра Малия. Ей было 37 лет. Печальной новостью поделились ее коллеги на официальной странице коллектива в соцсетях. С их слов, Кендра умерла 31 октября. Но сообщить поклонникам это известие решили спустя почти неделю.

- Кендра Малия покинула нас, я действительно не знаю, что еще сказать сейчас, кроме того, что я люблю тебя, Кендра,- написали коллеги по группе в фейсбуке.

Поклонники выразили соболезнования семье артистки и удивились тому, что совсем недавно видели ее на концерте, тогда никто не мог и подумать, что в конце октября женщины не станет.

- Мир потерял еще одного гениального художника, - писали поклонники артистки в комментариях к посту о ее смерти.

Кендра Малия была одним из основателей группы. В 2010 году вместе с Брайан Куркимиллис они решили сколотить коллектив и начать выступать в США. Почти за 9 лет работы они сумели получить большую известность в штатах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Центробанке рассказали о схемах работы телефонных мошенников
В Совфеде оценили готовность к разведению сил в Донецкой области
В ДОСААФ начнут готовить летчиков с 12 лет
Российские тест-системы ВИЧ способны определять даже новый открытый американцами штамм
В Госдуме прокомментировали «смерть мозга» НАТО
Индекс Мосбиржи впервые поднялся выше 3000 пунктов
В Самаре девятый Парад Памяти посвятили Герою Советского Союза Владимиру Чудайкину
В России создали робота для перевозки небольших грузов и доставки еды
«Эта тенденция хорошо была известна и ранее»: В Кремле прокомментировали данные Счетной палаты по сокращению численности населения
Эксперт предположил, что КНДР продолжит ядерную программу несмотря на давление США
The Sun: У побережья Франции акула съела британского туриста
В Кремле не знают о решении Минстроя ремонтировать ветхое жилье за счет граждан
Роскомнадзор собирается ввести ответственность за покупку краденых персональных данных
После переговоров с Трампом Эрдоган хочет обсудить ситуацию в Сирии с Путиным
С Леонида Ярмольника приставы взыскивают 800 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО
В Москве автобус въехал в торговый центр
Порошенко вновь не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Комитет солдатских матерей снял с должности своего руководителя Флёру Салиховскую
Сенатор предположил, какой международный договор США «похоронит» следующим
Минобрнауки готовит новые правила распределения бюджетных мест в вузах
«Было тяжело»: Отец Дэцла посмотрел фильм о сыне
Букмекеры принимают ставки на беременность Кейт Миддлтон