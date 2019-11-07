В Центробанке рассказали о схемах работы телефонных мошенников

СЕГОДНЯ 17:53 2019-11-07T17:55:08+03:00

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В Центробанке считают, что телефонные аферисты научились выстраивать разговор с жертвой так, что она сама отдает им всю информацию. После чего со счета пропадают все средства. В 97 процентах таких случаев, когда все-таки происходило списание, клиент банка называл мошенникам номер карты, специальный код на обратной ее стороне. Этих данных достаточно, чтобы перевести деньги на любой другой счет.

При этом в Центробанке сообщают, что зачастую у аферистов нет данных, клиент какого банка его потенциальная жертва. На руках у мошенника как правило только имя, фамилия и отчество человека и номер его телефона.

- Он просто начинает свой разговор, спрашивает, вы это или не вы, и дальше развивает разговор по определенным скриптам, выводя человека на необходимость рассказать злоумышленнику о том, кем он является на самом деле, - сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. Его слова приводит РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU