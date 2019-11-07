2019-11-07T22:13:33+03:00
В мире

В МВД Кипра отказались называть фамилии россиян, которых лишат гражданства

Паспортов лишат 26 человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Девять россиян лишатся гражданства КипраДевять россиян лишатся гражданства КипраФото: архив cyprus-mail
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Гражданства Кипра по решению Совета министров от 6 ноября лишат 26 человек. Среди них девять россиян. Еще восемь человек из Камбоджи, пять – из Китая, двое из Кении и по одному из Ирана и Малайзии. Это те граждане, кто получил гражданство по так называемой программе инвестиций – паспорта этим людям достались не в общем порядке, а как «исключение» крупным инвесторам, вложившихся в проекты Кипра.

- Правительство не может называть имена, поскольку речь идет о личных данных, - сказали РИА Новости в приемной министра внутренних дел в ответ на вопрос об именах.

Кипр, как участница ЕС не может передавать персональные данные.

Паспорт Кипра дает право обладателю этого документа свободно работать и перемещаться по странам Евросоюза, а также путешествовать в 150 стран мира без виз. Кроме того, гражданство страны ЕС дает налоговые льготы при ведении бизнеса в любой из стран еврозоны. Правительство Кипра 19 марта 2014 года дало право иностранным инвесторам получать паспорта по "ускоренной схеме", для этого нужно открыть свою фирму на сумму от 2 миллионов евро и нанять минимум пять киприотов, или купить недвижимость на ту же сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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