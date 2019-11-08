Макрон рассказал о трех «стратегических вариантах» развития России

СЕГОДНЯ 02:33 2019-11-08T03:13:08+03:00

Президент Франции Эммануэль Макрон: «Я смотрю на Россию и спрашиваю себя: какие у неё есть стратегические варианты?» Фото: REUTERS

По мнению президента Франции, первый из них – возможность восстановить статус супердержавы с опорой на собственные силы

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Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, как, по его мнению, мола бы развиваться наша страна.

«Я смотрю на Россию и спрашиваю себя: какие у неё есть стратегические варианты?», - заявил он в интервью британскому журналу The Economist.

Французский лидер перечислил три таких «стратегических варианта». Первым сценарием развития России он назвал возможность восстановить статус супердержавы, опираясь только на собственные силы. Но, как считает Макрон, это будет очень сложно сделать, потому что России не хватает экономической мощности и людей. Численность населения можно было бы увеличить за счет миграции, но тут, по его словам, тоже проблемы из-за близости мусульманских стран и консервативного общества.

Второй вариант – «евразийская модель» развития, но в регионе, по словам Макрона, уже «доминирует Китай», поэтому и этот сценарий он считает «маловероятным».

Третий же путь развития для России, по мнению Макрона, – восстановить баланс в отношениях с Европой. Он считает, что Москва воспринимает Евросоюз в качестве «вассала» США из-за расширения НАТО и приближения альянса к российским границам, но в будущем, как надеется лидер Франции, наша страна пересмотрит свою позицию.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Эммануэль Макрон «поставил диагноз» Североатлантическому альянсу: «То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU