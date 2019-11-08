Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Иране
В ночь на пятницу, 8 октября, в иранской провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе страны, произошло землетрясение магнитудой 5,7.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр подземных толчков располагался в 118 километрах восточнее города Тебриз, а очаг залегал на глубине всего 10 километров. Информации о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях пока не поступало.
Как писал сайт kp.ru, 7 ноября сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Италии.
Напомним, в ноябре прошлого года в результате землетрясения на ирано-иракской границе пострадали свыше 500 жителей иранской провинции Керманшах. А осенью 2017 года в том же регионе произошло землетрясение магнитудой 7,3, причем основной удар тогда тоже пришелся на провинцию Керманшах. Погибли более 300 человек, сотни людей пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU