2019-11-08T03:55:26+03:00
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Иране

Сообщений о возможных жертвах и разрушениях не поступало
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сейсмологи зафиксировали на северо-западе Ирана землетрясение магнитудой 5,9Сейсмологи зафиксировали на северо-западе Ирана землетрясение магнитудой 5,9Фото: REUTERS
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В ночь на пятницу, 8 октября, в иранской провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе страны, произошло землетрясение магнитудой 5,7.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр подземных толчков располагался в 118 километрах восточнее города Тебриз, а очаг залегал на глубине всего 10 километров. Информации о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Как писал сайт kp.ru, 7 ноября сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Италии.

Напомним, в ноябре прошлого года в результате землетрясения на ирано-иракской границе пострадали свыше 500 жителей иранской провинции Керманшах. А осенью 2017 года в том же регионе произошло землетрясение магнитудой 7,3, причем основной удар тогда тоже пришелся на провинцию Керманшах. Погибли более 300 человек, сотни людей пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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