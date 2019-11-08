2019-11-08T07:40:14+03:00
Происшествия

Жертвами землетрясения в Иране стали пять человек

По предварительным данным, пострадали 120 местных жителей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Иране произошло сильное землетрясение, многие люди ночь провели на улицеВ Иране произошло сильное землетрясение, многие люди ночь провели на улицеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В результате сильного землетрясения на северо-западе Ирана, по предварительным данным, погибли не менее пяти человек, пострадали около 120, передает иранский телеканал Press TV со ссылкой на местные власти.

Такие цифры озвучил руководитель центра кризисного управления провинции Восточный Азербайджан Мохаммад Бакер Хонар. По его словам, в пострадавшие от землетрясения районы были направлены восемь команд спасателей. Подробной информации о разрушениях пока не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на пятницу, 8 октября, в иранской провинции Восточный Азербайджан произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) сообщили, что эпицентр подземных толчков располагался в 118 километрах восточнее города Тебриз, а очаг залегал на глубине 10 километров. Позже сейсмологи зафиксировали несколько афтершоков магнитудой от 4,1 до 4,8.

В городе Тебриз проживает около 1,4 миллиона человек, а население района стихийного бедствия составляет примерно 20 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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