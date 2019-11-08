2019-11-08T09:36:01+03:00
Общество

Россиянам пообещали «вишневую» зиму в 2019 году

Такое название она получила из-за окраски на метеорологической карте
Юлия САЛЬНИКОВА
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Зима будет теплее, чем год назадЗима будет теплее, чем год назадФото: Михаил ФРОЛОВ
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В России в 2019 году ожидается аномально теплая зима. Такие зимы из-за цветов на метеорологической карте называют «вишневыми». Чем выше температура, тем ярче на карте цвета, где красный обозначает наиболее высокую температуру для сезона. На сайте Метеоновости синоптики приводят данные обо всех трех зимних месяцах. Причем превышение среднегодовых значений ожидается в каждом из этих периодов.

- Грядущая зима в центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений, - считают специалисты центра «Фобос».

Те есть в среднем температура воздуха зимой 2019 года в Москве по прогнозам будет выше нормы минимум на 4 градуса – такие зимы называют «вишневыми». Правда, это не первая такая зима за всю историю метеонаблюдений. В столице за последние 140 лет было семь "вишневых зим". Рекорд побил сезон 1960-1961 года, тогда воздух прогрелся в среднем на 4,9 градусов выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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