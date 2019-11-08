Эксперты объяснили почему россияне не замечают роста доходов, хотя он есть
Аудиторы отметили позитивную тенденцию – в 80 процентах российских компаний сотрудникам подняли зарплаты, но люди все равно не замечают, что стали жить лучше.
Статистика вещь упрямая, но многие эксперты позволяют себе с ней не согласиться. Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов уверен, что россияне не видят прибавок из-за роста налогов.
- Получается, что люди отдают очень много денег. Они могли бы положить их в карман, но вынуждены платить за еду, одежду, коммуналку, 13-процентый налог, 30% отдавать на соцобеспечение и 20% с них удерживают во время каждой покупки, - рассуждает Колташов.
На фоне нестыковок в Минэкономразвития решили разработать другой метод для реального выявления процента бедности среди пенсионеров и семей с детьми.
- Нужно верифицировать данные не налогов, а верифицировать данные о заработной плате, которую получают граждане, и данные о социальных выплатах, - комментирует ИА «НСН» директор по социальным исследованиям Высшей школы экономики Лилия Овчарова.
Пока же по статистике почти половина россиян может позволить себе только покупку еды и одежды, при этом испытывает трудности при покупке товаров так называемого длительного пользования.
ИСТОЧНИК KP.RU