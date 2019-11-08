Эксперты объяснили почему россияне не замечают роста доходов, хотя он есть

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-08T11:51:14+03:00

Россияне не замечают роста доходов, хотя по статистике он имеется Фото: Евгения ГУСЕВА

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Аудиторы отметили позитивную тенденцию – в 80 процентах российских компаний сотрудникам подняли зарплаты, но люди все равно не замечают, что стали жить лучше.

Статистика вещь упрямая, но многие эксперты позволяют себе с ней не согласиться. Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов уверен, что россияне не видят прибавок из-за роста налогов.

- Получается, что люди отдают очень много денег. Они могли бы положить их в карман, но вынуждены платить за еду, одежду, коммуналку, 13-процентый налог, 30% отдавать на соцобеспечение и 20% с них удерживают во время каждой покупки, - рассуждает Колташов.

На фоне нестыковок в Минэкономразвития решили разработать другой метод для реального выявления процента бедности среди пенсионеров и семей с детьми.

- Нужно верифицировать данные не налогов, а верифицировать данные о заработной плате, которую получают граждане, и данные о социальных выплатах, - комментирует ИА «НСН» директор по социальным исследованиям Высшей школы экономики Лилия Овчарова.

Пока же по статистике почти половина россиян может позволить себе только покупку еды и одежды, при этом испытывает трудности при покупке товаров так называемого длительного пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU