Глава ДНР рассказал о зеркальных мерах в случае ввода украинской полиции в Петровское

СЕГОДНЯ 12:24 2019-11-08T12:24:39+03:00

В случае реализации подобного сценария процесс разведения сил на новых участках будет под угрозой срыва

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В Донецкой Народной Республике (ДНР) предупреждают Киев о зеркальных мерах в случае если в селе Петровском после вывода войск появятся подразделения украинской полиции и Нацгвардии.

Это повлечет за собой ответную реакцию, и в селе будут присутствовать силовые ведомства республики.

- Зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики... А процесс разведения на новых участках станет неосуществимым, — говорится в заявлении главы ДНР Дениса Пушилина.

Он так же отметил, что в рамках минских соглашений ни о каких представителях силовых групп не может быть и речи. Единственные кому разрешено присутствовать на данных территориях – это офицеры Совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Масло в огонь подливают слова и.о. посла США на Украине Уильяма Тейлора. Он так же выступает за введение полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Это, по мнению Пушилина, в очередной раз подчеркивает «извращенное толкование» происходящего.

-К сожалению, мы опять лицом к лицу сталкиваемся с противоречивым и извращенным толкованием рамочного решения со стороны Запада, — констатировал политик.

Процесс разведения сил на трех участках срывается уже не первый раз. Последняя попытка была осуществлена 4 ноября на участке «Петровское-Богдановка», но украинская сторона затянула с ответами.

Следующий старт намечен на 9 ноября. Накануне глава ДНР подтвердил готовность к данному процессу, сообщает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU