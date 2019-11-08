В России оценили призывы немецких депутатов защитить «Северный поток-2» от санкций США
Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов оценил призывы немецких депутатов защитить «Северный поток -2» от американских санкций. Он отметил, что такое стремление указывает на крайнюю заинтересованность Германии в проекте.
- Как известно, европейские регуляторы запретили европейским компаниям быть акционерами этого проекта, но две немецкие компании являются соинвесторами проекта и привлекают в него финансирование, - рассказывает RT Симонов.
После запуска второй ветки «Северного потока» общий объем транзита российского газа через Германию 110 млрд кубометров.
- Это позволит стране приобрести статус основного транзитера российского голубого топлива, - заключает Симонов.
Ранее депутаты партии «Альтернатива для Германии» обратились к Федеральному правительству страны. Депутаты настаивают на том, что нужно оказать политическое содействие проекту и помочь финансово в его реализации.
ИСТОЧНИК KP.RU