2019-11-08T13:21:36+03:00
Происшествия

Из-за взрыва в шахте Тойченталь в Германии под землей оказались заблокированы 30 горняков

По предварительной версии пострадали два человека
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Под землей находятся 30 человекПод землей находятся 30 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Германии на шахте Тойченталь в пятницу 8 ноября произошел взрыв. Как сообщает газета Mitteldeutsche Zeitung со ссылкой на полицию, пострадали по меньшей мере два человека. Обраться к горнякам спасатели не могут – вход засыпало землей. На месте работают бригады спасателей.

Под завалами находятся 30 человек. Сигнал в спасательные службы поступил утром около 9.30.

В компании сообщают, что всего в шахте работает 100 человек. Шахта была закрыта в 1982 году, но последние 15 лет она работает и работа предприятия востребована. Серьезных ЧП на предприятии не происходило.

В июне 2019 года в Кузбассена шахте «Распадская» произошло обрушение - в результате происшествия погиб один человек. Причиной стало отслоение породы. А в августе произошло обрушение на шахте в Североуральске, под землей находились 56 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В основу системы мониторинга реализации нацпроектов ляжет опыт Самарской области
В Кремле предложенные Макроном сценарии развития России назвали «вдумчивым подходом»
Украина и ДНР согласовали разведение сил в Петровском 9 ноября
Житель Индии попытался на спор съесть 50 яиц и умер
Названы самые популярные закуски для перелетов
Министр просвещения сказала, что четверть учителей в России – пенсионеры
В России оценили призывы немецких депутатов защитить «Северный поток-2» от санкций США
Суд смягчил приговор отцу полковника МВД Дмитрия Захарченко
Глава ДНР рассказал о зеркальных мерах в случае ввода украинской полиции в Петровское
Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер Christofari
Эксперты объяснили почему россияне не замечают роста доходов, хотя он есть
В кафе Бишкека произошли взрывы: есть пострадавшие
Эксперты объяснили разрыв между российским и американским гиперзвуковым оружием
Эксперты объяснили разрыв между российским и американским гиперзвуковым оружием
Названы 50 главных музыкальных клипов десятилетия
США и Украина не поддержали резолюцию против «героизации нацизма»
Очевидцы рассказали о драке фанатов ЦСКА в Будапеште
«С ума посходили»: Скабеева прокомментировала «захват» на украинском телеканале
В Шереметьево экстренно сел пассажирский самолет с неисправным крылом
В Молдавии вандалы разрушили памятник Герою Советского Союза Григорию Черниенко
Россиянам пообещали «вишневую» зиму в 2019 году
Россия примет участие в восстановлении Нотр-Дама