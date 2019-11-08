Из-за взрыва в шахте Тойченталь в Германии под землей оказались заблокированы 30 горняков

СЕГОДНЯ 13:11 2019-11-08T13:21:36+03:00

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В Германии на шахте Тойченталь в пятницу 8 ноября произошел взрыв. Как сообщает газета Mitteldeutsche Zeitung со ссылкой на полицию, пострадали по меньшей мере два человека. Обраться к горнякам спасатели не могут – вход засыпало землей. На месте работают бригады спасателей.

Под завалами находятся 30 человек. Сигнал в спасательные службы поступил утром около 9.30.

В компании сообщают, что всего в шахте работает 100 человек. Шахта была закрыта в 1982 году, но последние 15 лет она работает и работа предприятия востребована. Серьезных ЧП на предприятии не происходило.

В июне 2019 года в Кузбассена шахте «Распадская» произошло обрушение - в результате происшествия погиб один человек. Причиной стало отслоение породы. А в августе произошло обрушение на шахте в Североуральске, под землей находились 56 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU