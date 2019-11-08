2019-11-08T15:33:46+03:00
Спорт

«Интер» собирается пригласить Оливье Жиру в зимнее трансферное окно

Французский нападающий «Челси» попал в поле зрения Антонио Конте
Дарья КРЫЛОВА
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«Интер» собирается пригласить Оливье Жиру в зимнее трансферное окно«Интер» собирается пригласить Оливье Жиру в зимнее трансферное окноФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Миланский «Интер», всерьез претендующий в этом сезоне на чемпионство в Италии, намерен усилиться зимой. В частности, в сферу интересов «нерадзурри» попал давно не выходивший на поле в основном составе чемпион мира Оливье Жиру.

По приходу в «Интер» Конте отметил плохую сыгранность и укомплектованность команды. Теперь цель клуба – найти игроков на все позиции. Бельгийскому форварду Ромелу Лукаку требуется не менее забивной ассистент в пару в нападение.

La Gazzetta Dello Sport сообщает, что руководство «Интера» уже связались с агентом футболиста. Контракт Жиру с лондонским клубом истекает летом 2020 года, при этом осенью он сыграл лишь 21 минуту в матче против «Бернли».

Рассматриваются так же кандидатуры на позицию оттянутого атакующего полузащитника под нападающему, а так же футболиста-универсала, который мог бы играть как по центру нападения, так и с флангов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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