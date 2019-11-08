Украина и ДНР согласовали разведение сил в Петровском 9 ноября

СЕГОДНЯ 13:32 2019-11-08T13:36:38+03:00

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Согласована новая дата разведения сил и средств в районе Петровское на Донбассе. В Украине и ДНР договорились, что это произойдет 9 ноября. В прошлый раз выводить войска с территории планировали 4 ноября. Однако после того, как силы ДНР в знак своей готовности запустили сигнальную ракету, такого же сигнала с противоположной стороны не последовало. Тогда в ДНР обвинили Украину в срыве процедуры. В Киеве ответили, что разведение войск не состоялось из-за нарушения режима тишины - в течение семи дней на территории не должно звучать выстрелов.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил состоится 9 ноября в 13.00. Его слова приводит РИА Новости.

Еомандующий операцией объединенных сил Украины Владимир Кравченко заявил о готовности украинской стороны начать выводить своих людей и технику уже в пятницу 7 ноября. Он добавил, что на полное освобождение Петровского от военных уйдет три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU