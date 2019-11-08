2019-11-08T13:54:34+03:00
Политика

В Кремле предложенные Макроном сценарии развития России назвали «вдумчивым подходом»

При этом Дмитрий Песков сказал, что сценарий развития выбирает президент Владимир Путин
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Франции считает, что Россия вновь может стать супердержавойПрезидент Франции считает, что Россия вновь может стать супердержавойФото: REUTERS
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В Кремле прокомментировали предложенные президентом Франции Эммануэлем Макроном сценарии развития России. По мнению французского лидера, Россия может восстановить статус супердержавы, не обязательно для этого нужно переходить на «евразийскую модель». Макрон считает, развиваться в России могут, опираясь и на свои силы, сохранив баланс в отношениях с Европой.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предложение французского лидера «вдумчивым подходом», который импонирует Владимиру Путину.

- Но, конечно, сценарий нашего развития - это тот сценарий, который выбирает президент, которому люди на выборах делегировали право выбора этого сценария развития, - приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля признал, что Владимир Путин высоко ценит контакт в президентом Франции. Предложенные Макроном сценарии «выгодно отличаются от разных поверхностных и таких русофобских апокалиптических сценариев», которые иногда озвучивают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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