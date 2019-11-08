В основу системы мониторинга реализации нацпроектов ляжет опыт Самарской области

СЕГОДНЯ 13:55 2019-11-08T13:55:23+03:00

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В Самарской области прошло заседание сразу двух комитетов Совета Федерации – такое совместное выездное мероприятие происходит впервые. На встрече эксперты анализировали проблемы и ограничения, которые могут мешать динамичному развитию внешних торгово-экономических связей региона и искали пути их устранения.

О том, как работа ведется сейчас, рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что много культурных связей подарил региону 2018 год Чемпионата Мира по футболу.

- Недавно в Самарской области прошли Дни культуры Мексики. Совсем недавно наш регион в ходе государственного визита Президента Владимира Владимировича Путина в Венгрию подписал соглашение о сотрудничестве с регионом Дьер-Мошон-Шопрон. Также область как приграничный регион активно развивает сотрудничество с Казахстаном. Еще одно важное направление работы – развитие сотрудничества со странами исламского мира, - рассказал Дмитрий Азаров.

Председатель комитета по экономической политике СовФеда Андрей Кутепов отметил, что для Совета Федерации сейчас важно обеспечить совместное решение проблемных вопросов, которые создают риски неисполнения национальных проектов и препятствуют динамичному социально-экономическому росту регионов. И здесь может пригодиться опыт самарской области, в частности, в разработке методики мониторинга результатов реализации нацпроектов. Эти наработки уже презентовали в Правительстве РФ. И именно они могут лечь в основу создания системы мониторинга за ходом реализации нацпроектов в РФ.