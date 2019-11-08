Вологодчина готовится к новой волне паводка

СЕГОДНЯ 16:00 2019-11-08T16:00:02+03:00

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Режим чрезвычайной ситуации был введен 6 ноября в 13 муниципальных районах Вологодской области из-за осеннего паводка. Подтопления и обрывы проводов оставили без электричества более 28 тысяч человек, 31 населенный пункт оказался в воде, в Вологде река подошла к ближайшим к берегам улицам.

Сегодня глава региона Олег Кувшинников сообщил, что ситуация, связанная с аномальными осадками, стабилизируется. Сейчас во всех населенных пунктах, где произошло отключение, электроснабжение восстановлено. За ночь уровень воды снизился, но до сих пор остаются подтопленными три населенных пункта в Вологодском районе, из них эвакуировано 48 человек. Еще девять деревень из-за размытых дорог и разрушенных мостовых сооружений остаются без транспортного сообщения. Их жителям оперативные бригады на лодках доставили питьевую воду и продовольствие.

В выходные дни в области ожидаются потепление до плюс 5 градусов и осадки, что может привести к росту уровня воды в подтопленных населенных пунктах, поэтому режим ЧС будет продлен до того момента, пока не наступит устойчивый спад воды. «В связи с неблагоприятным прогнозом продолжаем работать в режиме чрезвычайной ситуации, устраняя последствия паводка и оказывая помощь муниципалитетам по восстановлению размытых дорог и пострадавшей инфраструктуры», - заявил губернатор.