МВД РФ предложило ввести уголовные наказания за онлайн-пропаганду наркотиков

СЕГОДНЯ 17:29 2019-11-08T18:36:03+03:00

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Министерство внутренних дел России предложило в 2020 году ввести уголовную ответственность за склонение к потреблению или пропаганду наркотиков в интернете.

Напомним, ранее разработать подобный законопроект поручил российский лидер Владимир Путин.

- Интернет эксплуатируется в целях пропаганды и незаконной рекламы наркотиков, тиражирования информации о технологиях их производства, - сообщается в извещении о подготовке проекта поправок в УК.

В случае принятия новый законопроект должен вступить в силу не позже декабря 2020 года. В соответствии с ним караться будут лица в возрасте 16 лет и старше, сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в Госдуму внесли законопроект о пропаганде наркотиков в Интернете: нарушителю грозит до 7 лет. Авторы документа считают, что распространители информации о том, что существуют «безвредные наркотики» такие же преступники как и дилеры.

ИСТОЧНИК KP.RU