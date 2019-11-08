В России планируют изменить правила расчета тарифа на мусор

СЕГОДНЯ 18:50 2019-11-08T18:50:23+03:00

В ФАС заявили, что изменения снизят тарифную нагрузку на население и компании уже в ближайшее время

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Представители Федеральной антимонопольной службы РФ сообщают, что правительство уточнило правила расчета единого тарифа для региональных мусорных операторов. Об этом сказано в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

В службе уточнили, что изменения снизят тарифную нагрузку на население и компании уже в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU