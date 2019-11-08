2019-11-08T19:27:59+03:00
В мире

Международный суд ООН отклонил возражения РФ по иску Украины

Во время заседания судья заявил, что возражения России по части юрисдикции по конвенции о борьбе с финансированием терроризма «не могут быть приняты»
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Международный суд ООН в Гааге не принял возражения России по иску Украины.

Ранее он был предъявлен в связи с предполагаемым нарушением международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, а также конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. При этом судья постановил, что разбирательство попадает под юрисдикцию суда.

Председательствующий судья Ахмед Юсуф во время заседания подчеркнул, что возражения РФ по части юрисдикции по конвенции о борьбе с финансированием терроризма «не могут быть приняты».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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