Суд в Москве взыскал с полковника ФСБ Черкалина более шести миллиардов рублей
За ответчиками была оставлена лишь квартира сестры Кирилла Черкалина стоимостью 15 миллионов рублей
Изменить размер текста:
Московский Головинский суд взыскал более шести миллиардов рублей с обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его близких.
Сообщается, что суд взыскал указанные в заявлении гособвинителя деньги, недвижимость, авто и другие активы на 6,5 миллиарда рублей.
За ответчиками была оставлена лишь квартира сестры полковника в Москве стоимостью 15 миллионов рублей. Активы Черкалина и других лиц судья Оксана Мрыхина перечисляла 20 минут.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU