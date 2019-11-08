Суд в Москве взыскал с полковника ФСБ Черкалина более шести миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 20:15 2019-11-08T20:15:33+03:00

За ответчиками была оставлена лишь квартира сестры Кирилла Черкалина стоимостью 15 миллионов рублей

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Московский Головинский суд взыскал более шести миллиардов рублей с обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его близких.

Сообщается, что суд взыскал указанные в заявлении гособвинителя деньги, недвижимость, авто и другие активы на 6,5 миллиарда рублей.

За ответчиками была оставлена лишь квартира сестры полковника в Москве стоимостью 15 миллионов рублей. Активы Черкалина и других лиц судья Оксана Мрыхина перечисляла 20 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU