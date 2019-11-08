В Кабмине установили размеры пособий по безработице на 2020 год

СЕГОДНЯ 22:37 2019-11-08T22:58:31+03:00

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год.

Таким образом, максимальный и минимальный размеры пособий в следующем году составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.

Кроме этого, максимальный размер пособия для россиян предпенсионного возраста составит 11280 рублей, сказано в сообщении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2020 году в России пособия на первого и второго ребенка вырастут на 7,1 процент. При этом повышенные перечисления положены не всем, а только семьям, ежемесячный доход которых не превышает два прожиточных минимума на человека. В среднем сумма детских будет составлять 12 тысяч рублей, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.

ИСТОЧНИК KP.RU