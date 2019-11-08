В Париже за покупку психотропных веществ задержали известно британского рокера

СЕГОДНЯ 23:21 2019-11-08T23:21:27+03:00

При себе у музыканта нашли два грамма кокаина

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В Париже за покупку наркотиков задержали известного британского музыканта Пита Доэрти. Примечательно, что в тот момент рокер находился в состоянии алкогольного опьянения, а при себе полицейские обнаружили у него два грамма кокаина.

Сообщается, что вокалист группы The Libertines был задержан в ночь с четверга на пятницу, с 7 на 8 ноября. По данным газеты Point, за приобретение психотропных веществ музыканта поместили под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU