2019-11-09T00:41:00+03:00
В мире

Французская актриса обвинила Романа Полански в изнасиловании

Валентин Монье заявила, что это произошло 44 года назад
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Французская актриса и фотограф Валентин Монье обвинила известного режиссера Романа Полански в изнасиловании. По ее словам, это произошло на горнолыжном курорте 44 года назад.

- В 1975 году меня изнасиловал Роман Полански. У меня не было с ним никакой связи - ни профессиональной, ни личной, я его едва знала. Это не была какая-то вечеринка, не было ни алкоголя, ни наркотиков, - цитирует Монье газета Le Parisien.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24