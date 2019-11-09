Французская актриса обвинила Романа Полански в изнасиловании

СЕГОДНЯ 00:41 2019-11-09T00:41:00+03:00

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Французская актриса и фотограф Валентин Монье обвинила известного режиссера Романа Полански в изнасиловании. По ее словам, это произошло на горнолыжном курорте 44 года назад.

- В 1975 году меня изнасиловал Роман Полански. У меня не было с ним никакой связи - ни профессиональной, ни личной, я его едва знала. Это не была какая-то вечеринка, не было ни алкоголя, ни наркотиков, - цитирует Монье газета Le Parisien.

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ИСТОЧНИК KP.RU