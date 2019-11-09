Зеленский заявил, что первый спутник и вертолет создали украинцы
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на на Киевском международном экономическом форуме заявил, что первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник земли и многие другие изобретения миру подарили украинцы. Глава государства также назвал страну "одним из самых интересных и привлекательных стартапов на планете Земля".
- Украинцы создали прообраз рентгена, и, кстати, компакт-диск. Украинцы изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолет, создали такие сервисы, как PayPal и WhatsApp, - сказал Зеленский.
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ИСТОЧНИК KP.RU