Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды

СЕГОДНЯ 08:46 2019-11-09T08:46:41+03:00

Этот домашний предмет может быть разносчиком серьезных кишечных заболеваний

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В Роспотребнадзоре сообщили, что кухонная губка для мытья посуды может быть в тысячи раз грязнее сиденья для унитаза и содержать сотни бактерий, вызывающих острые кишечные заболевания.

«Доказано, что кухонная губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза. Исследователи обнаружили 362 различных вида бактерий, которые прячутся в кухонных губках и вокруг них», - приводит ТАСС содержание памятки Роспотребнадзора.

В ходе проверки в 86% губок содержали дрожжи и плесень, 77% - колиформные бактерии, а в 18% - стафилококковые бактерии.

В ведомстве посоветовали менять губки как минимум раз в неделю.

Напомним, ранее ученые из Америки и Германии также сообщали об опасности губок для мытья посуды. Исследователи из Университета Аризоны обнаружили около десяти миллионов вредоносных бактерий на шести квадратных сантиметрах кухонной губки.

ИСТОЧНИК KP.RU