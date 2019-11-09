У задержанного по делу об убийстве экс-мэра Киселевска нашли тайник с оружием и золотом
За время расследования убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева следователи провели 101 допрос свидетелей, более двадцати обысков в домах, около десяти осмотров места преступления, а также получили 22 образца для сравнительных исследований и обнаружили тайник с оружием около дома одного из подозреваемых.
«Под бетонными плитами, деревянными плахами в земле был закопан холодильник, который и играл роль своеобразной капсулы для сохранности тайника», - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
Согласно данным СК, в тайнике были обнаружены пакеты с огнестрельным оружием, боеприпасами и предметами, которые могли быть использованы при совершении преступлений: наручники, перчатки, маски.
Напомним, экс-мэр был убит во дворе собственного дома в ночь с 31 октября на 1 ноября. В тот вечер жена бывший глава Киселевска Татьяна Лаврентьева заметила во дворе двух незнакомцев. По подозрению в убийстве бывшего главы города Киселевска были задержаны спортсмен-боксер и бывший спецназовец.
Момент нападения на дом убитого экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева.
ИСТОЧНИК KP.RU