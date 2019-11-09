2019-11-09T10:30:57+03:00
Происшествия

У задержанного по делу об убийстве экс-мэра Киселевска нашли тайник с оружием и золотом

В СК рассказали подробности расследования громкого дела [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мэр Сергей Лаврентьев 15 лет управлял Киселевском. ФОТО: пресс-служба АКОМэр Сергей Лаврентьев 15 лет управлял Киселевском. ФОТО: пресс-служба АКО
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За время расследования убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева следователи провели 101 допрос свидетелей, более двадцати обысков в домах, около десяти осмотров места преступления, а также получили 22 образца для сравнительных исследований и обнаружили тайник с оружием около дома одного из подозреваемых.

«Под бетонными плитами, деревянными плахами в земле был закопан холодильник, который и играл роль своеобразной капсулы для сохранности тайника», - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Согласно данным СК, в тайнике были обнаружены пакеты с огнестрельным оружием, боеприпасами и предметами, которые могли быть использованы при совершении преступлений: наручники, перчатки, маски.

Напомним, экс-мэр был убит во дворе собственного дома в ночь с 31 октября на 1 ноября. В тот вечер жена бывший глава Киселевска Татьяна Лаврентьева заметила во дворе двух незнакомцев. По подозрению в убийстве бывшего главы города Киселевска были задержаны спортсмен-боксер и бывший спецназовец.

Момент нападения на дом убитого экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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