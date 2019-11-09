СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-09T12:08:46+03:00

Росстат назвал единственный регион России, в котором мужчин больше, чем женщин Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором проживает больше мужчин, но с минимальным преимуществом в 0,22%: мужское население составляет 50,11%, женское - 49,89%. Такие данные приводит Росстат.

Как сообщает «Российская газета», в эксперты Росстата назвали только четыре региона с примерно равным соотношением мужчин и женщин: Ханты-Мансийском автономном округе, где мужского населения - 49,0%, в Чеченской республике (49,06%), Камчатском крае (49,57%) и Ямало-Ненецком автономном округе (49,57%).

В остальных регионах страны преобладает женское население с преимуществом в 6–10%. Наименьшая доля мужского населения была зафиксирована в Ярославской (44,65%) Ивановской (44,69%) областях, в Республике Ингушетия (44,74%), Тульской области (44,83%), Санкт-Петербург (44,86%), Новгородскую область (44,88%).

Напомним, ранее Росстат рассчитал, как изменится соотношение полов в стране в ближайшие 15 лет. Оказывается, в перспективе женщин в России будет гораздо больше, чем мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU