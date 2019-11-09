Горбачев рассказал о своем отношении к перестройке

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-09T13:59:16+03:00

Экс-президент СССР признал, что в «новом политическом мышлении» были ошибки и промахи

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Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что не жалеет о перестройке. По его словам, это «новое внешнеполитическое мышление» охватило не только универсальные ценности и ядерное разоружение, но и свободу выбора.

«Сразу же спросите меня, сожалею ли я о перестройке. Нет, я не делаю этого», - сказал экс-президент СССР в интервью немецкому журналу Der Spiegel по случаю 30-летия падения Берлинской стены.

По словам Горбачева, когда начиналась перестройкой руководство страны знало, что идет на риск, но было «едино во мнении» о необходимости изменений. «Было невозможно жить так, как прежде», - подчеркнул он.

В развале Советского Союза и конце перестройки Горбачев обвинил организаторов путча в августе 1991 года, которые после использовали ослабленную позицию президента СССР.

При этом Горбачев признал «ошибки и промахи» в политики перестройки.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать новую льготную категорию — «жертвы перестройки». Депутат утверждает, что реформы СССР второй половины 1980-х годов стали крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой в истории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU