Горбачев рассказал о своем отношении к перестройке
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что не жалеет о перестройке. По его словам, это «новое внешнеполитическое мышление» охватило не только универсальные ценности и ядерное разоружение, но и свободу выбора.
«Сразу же спросите меня, сожалею ли я о перестройке. Нет, я не делаю этого», - сказал экс-президент СССР в интервью немецкому журналу Der Spiegel по случаю 30-летия падения Берлинской стены.
По словам Горбачева, когда начиналась перестройкой руководство страны знало, что идет на риск, но было «едино во мнении» о необходимости изменений. «Было невозможно жить так, как прежде», - подчеркнул он.
В развале Советского Союза и конце перестройки Горбачев обвинил организаторов путча в августе 1991 года, которые после использовали ослабленную позицию президента СССР.
При этом Горбачев признал «ошибки и промахи» в политики перестройки.
Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать новую льготную категорию — «жертвы перестройки». Депутат утверждает, что реформы СССР второй половины 1980-х годов стали крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой в истории страны.
ИСТОЧНИК KP.RU