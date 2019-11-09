2019-11-09T14:19:47+03:00
Политика

Экс-министр Украины предсказал распад страны по примеру Югославии

По словам Евгения Червоненко, при таком развитии событий Львов и Закарпатье выйдут из состава незалежной
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Экс-министр Украины предсказал распад страны по примеру ЮгославииЭкс-министр Украины предсказал распад страны по примеру ЮгославииФото: REUTERS
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Следствием неспособности украинского руководства решать задачи, и выполнять предвыборные обещания станет распад Украины по примеру Югославии. Такое заявление сделал бывший глава Министерства транспорта незалежной и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко.

Экс-министр считает, что бездействие руководства страны, может привести к выходу из состава Украины западных частей - Львова и Закарпатья.

«Мы идем медленно по пути Югославии. Только нас не будут бомбить, у нас шесть атомных электростанций», - сказал бывший депутат в эфире телеканала NewsOne.

По словам Червоненко, страна развалится без «монополии (государства) на силу».

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее экс-министр неоднократно говорил о том, что недружественное и откровенно враждебное отношение Киева к Москве в итоге оборачивается против самой Украины и заявил о необходимости «перевернуть страницу» в испорченных отношениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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