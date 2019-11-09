2019-11-09T19:15:06+03:00
Политика

Путин призвал обеспечить максимальную свободу для творчества и лучшие условия для стартапов

Президент России подчеркнул, что «именно люди, их талант, энергия являются главным фактором успеха»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить творческим людям максимальную свободу, а для реализации предложенных ними идей – лучшие условия, потому что талантливые россияне должны быть уверены в том, что они нужны и получат поддержку, что смогут добиться успеха на Родине.

«Именно люди, их талант, энергия являются главным фактором успеха не только в сфере искусственного интеллекта, но и по всем направлениям технологического развития. Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное, дружественное пространство для каждого, кто запускает стартап, рискует, выводит на рынок прорывные продукты», - сказал глава российского государства на конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве.

Владимир Путин отметил, что приехал на это мероприятие, чтобы показать: российское руководство и правительство относятся к теме передовых технологий очень серьезно. По его словам, искусственный интеллект – «пример сплава разных знаний и разных дисциплин», это такой же шаг в неизведанное, как выход в космос, как великие географические открытия. Сильный искусственный интеллект может стать прорывом для всей цивилизации.

«Такие перспективы – это притягательный, дерзновенный вызов для смелых, талантливых, увлеченных людей [...], для молодых людей в первую очередь, для молодежи, которая не боится мечтать и напряженно работать», - приводит слова президента ТАСС.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее в компании Microsoft заявили, что по внедрению различных умных устройств Россия обогнала США и Европу: искусственный интеллект используют 30% крупных российских компаний, а средний показатель для США и Европы — 22,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СКР: Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Элисты
В Польше по запросу России задержали одного из лидеров украинских националистов
Чемпион мира по футболу Шюррле вошел в заявку "Спартака" на матч против "Крыльев Советов"
«Он сумасшедший»: Выпускница истфака СПбГУ рассказала о доценте, задержанном с отрубленными руками
Лучший бомбардир Премьер-Лиги Соболев с первых минут начнет игру за "Крылья Советов" против "Спартака"
МИД России: Позицию суда ООН по спору с Украиной сложно объяснить
Instagram отключит лайки для пользователей из США
Адвокат: Отца Мары Багдасарян лишили российского гражданства
Украина запросила трое суток на разведение сил в Петровском
Искусственный интеллект сдал ЕГЭ по русскому языку на твердую четверку
Экс-министр Украины предсказал распад страны по примеру Югославии
Горбачев рассказал о своем отношении к перестройке
Дед Мороз отправился в путешествие по России
Меркель: Восточная Германия может отставать от Западной еще полвека
«Москали»: Экс-депутат Фарион раскритиковала украинских военных, говорящих по-русски
Росстат назвал единственный регион России, в котором мужчин больше, чем женщин
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
"Партийные мероприятия должны поддерживать нацпроекты": самарский губернатор рассказал, над чем будет работать "Единая Россия"
У задержанного по делу об убийстве экс-мэра Киселевска нашли тайник с оружием и золотом
МИД сообщил, что Вашингтон заявил о новой причине расторжение ДРСМД
В России создали прибор, который за минуту определит поддельное вино
Отец Джулиана Ассанжа опасается, что его сын может умереть в тюрьме
Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды
Ученые назвали напиток, который вдвое снизит риск возникновения рака печени