Путин призвал обеспечить максимальную свободу для творчества и лучшие условия для стартапов

СЕГОДНЯ 18:59 2019-11-09T19:15:06+03:00

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Президент России Владимир Путин призвал обеспечить творческим людям максимальную свободу, а для реализации предложенных ними идей – лучшие условия, потому что талантливые россияне должны быть уверены в том, что они нужны и получат поддержку, что смогут добиться успеха на Родине.

«Именно люди, их талант, энергия являются главным фактором успеха не только в сфере искусственного интеллекта, но и по всем направлениям технологического развития. Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное, дружественное пространство для каждого, кто запускает стартап, рискует, выводит на рынок прорывные продукты», - сказал глава российского государства на конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве.

Владимир Путин отметил, что приехал на это мероприятие, чтобы показать: российское руководство и правительство относятся к теме передовых технологий очень серьезно. По его словам, искусственный интеллект – «пример сплава разных знаний и разных дисциплин», это такой же шаг в неизведанное, как выход в космос, как великие географические открытия. Сильный искусственный интеллект может стать прорывом для всей цивилизации.

«Такие перспективы – это притягательный, дерзновенный вызов для смелых, талантливых, увлеченных людей [...], для молодых людей в первую очередь, для молодежи, которая не боится мечтать и напряженно работать», - приводит слова президента ТАСС.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее в компании Microsoft заявили, что по внедрению различных умных устройств Россия обогнала США и Европу: искусственный интеллект используют 30% крупных российских компаний, а средний показатель для США и Европы — 22,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU