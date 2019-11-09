2019-11-09T19:30:43+03:00
Происшествия

СКР: Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Элисты

Бывший председатель Элистинского городского собрания подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями
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Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления)Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления)Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В субботу, 9 ноября, стало известно, что в отношении бывшего главы города Элиста возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Калмыкии, экс-председателя Элистинского городского собрания подозревают в том, что он отдал родственнику автомобиль Toyota Camry, находившийся в муниципальной собственности.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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