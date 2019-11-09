СКР: Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Элисты
Бывший председатель Элистинского городского собрания подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления)Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В субботу, 9 ноября, стало известно, что в отношении бывшего главы города Элиста возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.
Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Калмыкии, экс-председателя Элистинского городского собрания подозревают в том, что он отдал родственнику автомобиль Toyota Camry, находившийся в муниципальной собственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU