"Спартак" выиграл первый тайм матча чемпионата России у "Крыльев Советов" 1:0

СЕГОДНЯ 19:51 2019-11-09T19:51:31+03:00

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В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился первый тайм матча 16 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге между "Спартаком" и самарскими "Крыльями Советов". Столичный клуб первым забил в этом поединке и сохранил преимущество в один гол до конца первого тайма поединка.

- Аргентинец сыграл в стеночку с Бакаевым, который записал на свой счет красивую голевую передачу, - именно так описала пресс-служба "Спартака" гол в ворота волжского клуба в начале поединка.

После гола на 3-й минуте поединка ничего на табло в поединке не поменялось. "Спартак" ушел на перерыв, выигрывая с минимальным счетом 1:0 у волжской команды.Через 15 минут поединок в Тушино будет возобновлен.

Спартак - Крылья Советов. 1:0. Эсекьель Понсе, Российская Премьер-Лига, 16 тур 09.11.2019.Спартак открывает счет в матче. Трансляция матча Спартак - Крылья Советов https://www.kp.ru/daily/27053.7/4119289/

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Крылья Советов. Встреча началась в 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU