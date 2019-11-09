Трамп пообещал обнародовать расшифровку разговора с Зеленским, о котором «никто не знает»
Президент США Дональд Трамп рассказал, что у него с украинским коллегой Владимиром Зеленским был еще один телефонный разговор, о котором «никто не знает», и пообещал обнародовать расшифровку этой беседы, передает телеканал CNBC.
По словам главы Белого дома, «второй разговор, о котором никто не знает», на самом деле был первым, он состоялся до того звонка, из-за которого ему теперь грозят импичментом. Трамп отметил, что демократам в конгрессе, скорее всего, интересно содержание той беседы, и он «не видит проблемы» в том, чтобы обнародовать ее расшифровку.
«Если они (демократы – прим. ред.) хотят, я дам им это. Я понимаю, что им хотелось бы… Не вижу в этом никакой проблемы», - заявил американский лидер.
Он не уточнил, когда именно впервые говорил с Зеленским по телефону, но американские журналисты считают, что речь идет о звонке 21 апреля, о котором на своей странице в Twitter сообщил спецредставитель США на Украине Курт Волкер: Трамп тогда поздравлял Зеленского с победой во втором туре президентских выборов.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американские СМИ сообщили, что Трамп в ходе телефонной беседы с Владимиром Зеленским выдал украинскому президенту информацию, которая может «нанести ущерб» интересам США, а также требовал расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине. Дескать, некий сотрудник американских спецслужб встревожился, счел эти переговоры «опасными», вот и наябедничал своему руководству – написал анонимку.
Публикации вызвали громкий скандал, после чего демократы в конгрессе снова заговорили об импичменте.
Трампу объявили импичмент.
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ИСТОЧНИК KP.RU