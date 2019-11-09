2019-11-09T23:31:32+03:00
Общество

Врачи приезжали к Паше Фейсконтролю дважды: второй раз помочь не успели

Павел Пичугин страдал от эпилепсии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Москве скончался Павел Пичугин, известный как Паша «Фейсконтроль»В Москве скончался Павел Пичугин, известный как Паша «Фейсконтроль»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Стали известны некоторые подробности смерти Павла Пичугина, более известного как Паша «Фейсконтроль». Оказывается, медики «Скорой помощи» приезжали к нему в субботу дважды, и в первый раз врачам удалось откачать клубного промоутера, а во раз помочь ему не смогли.

Как рассказал «Комсомольской правде» знакомый с ситуацией источник, Павел Пичугин страдал эпилепсией. Когда он вызвал «Скорую» утром 9 ноября в первый раз, ему предложили госпитализацию, врачи говорили – обязательно нужно лечь в больницу. Но Павел сказал, что все нормально, и ехать в клинику отказался.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Паша «Фейсконтроль» скончался в первой половине дня в субботу, 9 ноября. Причиной смерти самого известного клубного промоутера страны называют остановку сердца. Павлу Пичугину было всего 38 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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