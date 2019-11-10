Китайское издание предрекло захват Калининграда за два дня

СЕГОДНЯ 04:49 2019-11-10T04:49:51+03:00

Россия, как утверждает иностранное СМИ, в качестве ответных мер в течение пяти суток ударит по пяти-восьми европейским столицам

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Китайское издание Eastday.com сообщило, что НАТО потребуется примерно два дня на то, чтобы захватить Калининград в случае военного конфликта между альянсом и Россией в Прибалтике.

Отмечается, что РФ в качестве ответных мер нанесет удар сразу по пяти-восьми европейским столицам. У страны уйдет на это около пяти дней, как утверждается в материале иностранного СМИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU