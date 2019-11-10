2019-11-10T08:02:18+03:00
В мире

Студию Warner Brothers в Калифорнии эвакуировали из-за лесного пожара

Через реку от очага возгорания находится студия Universal Studios Hollywood
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Студию Warner Bros. в Калифорнии эвакуировали из-за лесного пожараСтудию Warner Bros. в Калифорнии эвакуировали из-за лесного пожараФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Из-за природного пожара в американском штате Калифорния к северо-востоку от Лос-Анджелеса была проведена эвакуация на территории киностудии Warner Brothers.

Как сообщает Los Angeles Times, люди были эвакуированы в целях предосторожности. Огонь распространился почти на 14 гектаров, однако угрозы для строений нет. При этом, через реку от очага возгорания находится студия Universal Studios Hollywood,

На данный момент возгорание локализовано. В тушении участвуют около 230 пожарных. Один из них пострадал и был госпитализирован.

Напомним, в этом году в Калифорнии бушуют природные пожары. Так в конце октября стихия охватила более 200 гектаров леса и уничтожила сотни строений. Более ста тысяч человек эвакуированы, в том числе некоторые районы Лос-Анджелеса, где живут многие знаменитости.

Как писал сайт kp.ru, калифорнийские леса начали активно гореть еще в августе прошлого года. Ситуация усугубилась в ноябре 2018 года. Тогда жертвами стихии стали свыше 80 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские ученые разработали новые подходы для лечения гепатита В
Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Украинский вице-премьер заявил, что нужно "научиться жить" рядом с Россией
Китайское издание предрекло захват Калининграда за два дня
Эксперты выяснили, что россияне стали больше тратить на спортивные товары
Умер Роберт Фриман, автор обложек для альбомов The Beatles
Сообщения о минировании двух ТЦ в Москве оказались ложными
Нового председателя партии Зеленского изберут на съезде в Киеве
Трамп заявил, что не планирует связывать жизнь с телевидением после президентства
Базовая модель пикапа Tesla будет стоить 50 тысяч долларов
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии
В России готовится план приватизации на 2020-2022 годы
Врачи приезжали к Паше Фейсконтролю дважды: второй раз помочь не успели
В Москве скончался Павел Пичугин, известный как Паша «Фейсконтроль»
Трамп пообещал обнародовать расшифровку разговора с Зеленским, о котором «никто не знает»
В России будут поощрять водителей за аккуратное вождение
Глава МИД Турции раскритиковал США за заявления о нефти в Сирии
Мара Багдасарян уверяет, что ее отца лишили гражданства незаконно
"Спартак" выиграл первый тайм матча чемпионата России у "Крыльев Советов" 1:0
СКР: Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Элисты
Путин призвал обеспечить максимальную свободу для творчества и лучшие условия для стартапов
В Польше по запросу России задержали одного из лидеров украинских националистов
Чемпион мира по футболу Шюррле вошел в заявку "Спартака" на матч против "Крыльев Советов"
«Он сумасшедший»: Выпускница истфака СПбГУ рассказала о доценте, задержанном с отрубленными руками
Лучший бомбардир Премьер-Лиги Соболев с первых минут начнет игру за "Крылья Советов" против "Спартака"