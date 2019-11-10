Студию Warner Brothers в Калифорнии эвакуировали из-за лесного пожара

СЕГОДНЯ 08:02 2019-11-10T08:02:18+03:00

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Из-за природного пожара в американском штате Калифорния к северо-востоку от Лос-Анджелеса была проведена эвакуация на территории киностудии Warner Brothers.

Как сообщает Los Angeles Times, люди были эвакуированы в целях предосторожности. Огонь распространился почти на 14 гектаров, однако угрозы для строений нет. При этом, через реку от очага возгорания находится студия Universal Studios Hollywood,

На данный момент возгорание локализовано. В тушении участвуют около 230 пожарных. Один из них пострадал и был госпитализирован.

Напомним, в этом году в Калифорнии бушуют природные пожары. Так в конце октября стихия охватила более 200 гектаров леса и уничтожила сотни строений. Более ста тысяч человек эвакуированы, в том числе некоторые районы Лос-Анджелеса, где живут многие знаменитости.

Как писал сайт kp.ru, калифорнийские леса начали активно гореть еще в августе прошлого года. Ситуация усугубилась в ноябре 2018 года. Тогда жертвами стихии стали свыше 80 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU