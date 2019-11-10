2019-11-10T09:03:26+03:00
Происшествия

В возрасте 106 лет умер заслуженный пилот СССР Иван Погорелов

Иван Погорелов умер в московской больнице после продолжительного заболевания
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Иван Погорелов умер в московской больнице после продолжительного заболевания. Фото: Кировоградская лётная академияИван Погорелов умер в московской больнице после продолжительного заболевания. Фото: Кировоградская лётная академия
Изменить размер текста:

В субботу, 9 ноября на 107-м году жизни умер Заслуженный пилот Советского Союза Ивaн Пoгoрeлoв.

Как сообщает «Пятый канал», советский летчик ушел из жизни в одной из московских больниц после тяжелого и продолжительного заболевания.

Иван Пoгoрeлoв родился в 1913 году в Ростовской области. После окончания Батайской летной школы в 1933 году работал пилотом-инструктором.

В 1941 году Иван Пoгoрeлoв был направлен для работы в Курганскую авиашколу, где прошел все должности до начальника летного училища. За годы работы он летал на самолетах У-2, П-5, УТ-1, УТ-2, Як-12 и Як-18. В конце 1960 года его назначили начальником Кировоградской Школа высшей летной подготовки, где он освоил пилотирование Ли-2, Ил-14, Як-40, Ан -2 и Ан-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские ученые разработали новые подходы для лечения гепатита В
Студию Warner Brothers в Калифорнии эвакуировали из-за лесного пожара
Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Украинский вице-премьер заявил, что нужно "научиться жить" рядом с Россией
Китайское издание предрекло захват Калининграда за два дня
Эксперты выяснили, что россияне стали больше тратить на спортивные товары
Умер Роберт Фриман, автор обложек для альбомов The Beatles
Сообщения о минировании двух ТЦ в Москве оказались ложными
Нового председателя партии Зеленского изберут на съезде в Киеве
Трамп заявил, что не планирует связывать жизнь с телевидением после президентства
Базовая модель пикапа Tesla будет стоить 50 тысяч долларов
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии
В России готовится план приватизации на 2020-2022 годы
Врачи приезжали к Паше Фейсконтролю дважды: второй раз помочь не успели
В Москве скончался Павел Пичугин, известный как Паша «Фейсконтроль»
Трамп пообещал обнародовать расшифровку разговора с Зеленским, о котором «никто не знает»
В России будут поощрять водителей за аккуратное вождение
Глава МИД Турции раскритиковал США за заявления о нефти в Сирии
Мара Багдасарян уверяет, что ее отца лишили гражданства незаконно
"Спартак" выиграл первый тайм матча чемпионата России у "Крыльев Советов" 1:0
СКР: Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Элисты
Путин призвал обеспечить максимальную свободу для творчества и лучшие условия для стартапов
В Польше по запросу России задержали одного из лидеров украинских националистов
Чемпион мира по футболу Шюррле вошел в заявку "Спартака" на матч против "Крыльев Советов"
«Он сумасшедший»: Выпускница истфака СПбГУ рассказала о доценте, задержанном с отрубленными руками
Лучший бомбардир Премьер-Лиги Соболев с первых минут начнет игру за "Крылья Советов" против "Спартака"