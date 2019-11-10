В возрасте 106 лет умер заслуженный пилот СССР Иван Погорелов

СЕГОДНЯ 09:03 2019-11-10T09:03:26+03:00

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В субботу, 9 ноября на 107-м году жизни умер Заслуженный пилот Советского Союза Ивaн Пoгoрeлoв.

Как сообщает «Пятый канал», советский летчик ушел из жизни в одной из московских больниц после тяжелого и продолжительного заболевания.

Иван Пoгoрeлoв родился в 1913 году в Ростовской области. После окончания Батайской летной школы в 1933 году работал пилотом-инструктором.

В 1941 году Иван Пoгoрeлoв был направлен для работы в Курганскую авиашколу, где прошел все должности до начальника летного училища. За годы работы он летал на самолетах У-2, П-5, УТ-1, УТ-2, Як-12 и Як-18. В конце 1960 года его назначили начальником Кировоградской Школа высшей летной подготовки, где он освоил пилотирование Ли-2, Ил-14, Як-40, Ан -2 и Ан-24.

ИСТОЧНИК KP.RU