Польский депутат назвала задержанного украинского националиста ветераном войны в Чечне

СЕГОДНЯ 10:04 2019-11-10T10:04:23+03:00

Вице-спикер Сейма дбавила, что для Мазура «дорога в Россию не является открытой»

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Вице-спикер польского Сейма Малгожате Госевская назвала задержанного украинского националиста Игоря Мазура «ответственным гражданским активистом и ветераном войны на Донбассе, в Грузии и Чечне». При этом, его задержание она объяснила техническим действием ордера Интерпола, выданного по запросу Москвы.

«Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Республикой международных соглашений и обязательств», - написала польский депутат у себя в Facebook.

Госевская добавила, что для задержанного украинца «дорога в Россию не является открытой».

Напомним, 9 ноября по запросу Москвы в Польше задержали одного из лидеров украинских националистов, который был участником в так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе. На данный момент готовится его экстрадиция в Россию.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения Мазура.

ИСТОЧНИК KP.RU