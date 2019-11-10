Польский депутат назвала задержанного украинского националиста ветераном войны в Чечне
Вице-спикер польского Сейма Малгожате Госевская назвала задержанного украинского националиста Игоря Мазура «ответственным гражданским активистом и ветераном войны на Донбассе, в Грузии и Чечне». При этом, его задержание она объяснила техническим действием ордера Интерпола, выданного по запросу Москвы.
«Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Республикой международных соглашений и обязательств», - написала польский депутат у себя в Facebook.
Госевская добавила, что для задержанного украинца «дорога в Россию не является открытой».
Напомним, 9 ноября по запросу Москвы в Польше задержали одного из лидеров украинских националистов, который был участником в так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе. На данный момент готовится его экстрадиция в Россию.
Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения Мазура.
ИСТОЧНИК KP.RU