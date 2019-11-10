2019-11-10T11:57:14+03:00
Звезды

Леонид Якубович - об "операции на сердце": "Я не могу опровергать каждое враньё"

Ведущий "Поля чудес" опроверг слухи о госпитализации
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве прооперировали ведущего «Поле чудес» Леонида Якубовича.В Москве прооперировали ведущего «Поле чудес» Леонида Якубовича.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ведущий телепередачи «Поле чудес» Леонид Якубович опроверг слухи о проведенной операции.

«Я не могу опровергать каждое враньё. Ну да. Сообщите, что я опять умер», - отрезал он в беседе с корреспондентом «Говорит Москва».

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что в одной из столичных клиник телеведущему установили кардиостимулятор. По данным журналистов, операция прошла успешно и всего через день после операции Якубовича выписали из больницы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в сентябре во время отпуска в Черногории Якубович передвигался на инвалидной коляске. Многие начали говорить, что у телеведущего о серьезных проблемах со здоровьем. Агент телеведущего Анатолий Борисович рассказал «Комсомольской правде», что ничего особенного не случилось. По его словам, Якубович просто поскользнулся у бортика бассейна и повредил колено. Позже он прошел медицинское обследование, которое показало, что у него все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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