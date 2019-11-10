2019-11-10T12:00:13+03:00
Происшествия

В Сиднее нашли мертвым россиянина, подозреваемого в убийстве

На данный момент личность умершего официально еще не подтверждена
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Сиднее нашли мертвым россиянина, подозреваемого в убийствеВ Сиднее нашли мертвым россиянина, подозреваемого в убийствеФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В одном из парков Сиднея полиция Австралии обнаружила труп мужчины. Предполагается, что это гражданин России Владимир Кондаков, разыскиваемый по подозрению в убийстве австралийского застройщика Альберта Метледжа.

Как сообщает ABC, тело мужчины было обнаружено в парке Тарен Пойнт на юге Сиднея. Личность умершего официально не подтверждена. Причина смерти пока также не называется.

В среду, 6 ноября, 76-летнего австралийского предпринимателя нашли мертвым на строительной площадке в Сиднее. Рядом с ним с ножевыми ранениями находился его сын, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

По версии следствия, после убийства россиянин пустился в бега. Причиной совершения преступления следователи называют простой спор между мужчинами.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце июля полиция Польши обнаружила тело пятилетнего россиянина Давида, которого искали больше недели. Незадолго до этого мертвым был найден его отец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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