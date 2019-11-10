Игоря Мазура, которого ранее задержали в Польше, передали на поруки украинскому консулу
На данный момент решается вопрос об экстрадиции националиста в Россию
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Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине.
Напомним, ранее члена УНА-УНСО* задержали в Польше. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию.
*Запрещенная на территории РФ экстремистская организация
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ИСТОЧНИК KP.RU