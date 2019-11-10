"Действовать целеустремленно": Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией
Российский президент Владимир Путин, выступая с речью на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника внутренних дел, заявил, что правоохранительные органы должны бороться с коррупцией и противодействовать терроризму.
- Ваш долг - жестко противодействовать терроризму и экстремизму, попыткам посеять ненависть, расколоть наше многонациональное общество. Здесь важна постоянная профилактическая работа, - подчеркнул Путин.
Российский лидер напомнил о важности проведения прямого и честного диалога с гражданским обществом.
Путин также отметил выдержку и ответственность сотрудников полиции и других подразделений МВД при охране общественного порядка.
- Не раз подчеркивал, что здесь МВД, другие правоохранительные органы получают и будут получать всю необходимую поддержку со стороны общества и государства, - заявил российский лидер.
Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником и поблагодарил их за службу, пишет "РИА-Новости".
- Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил свою жизнь трудной и ответственной службе, кто защищает права и безопасность наших граждан, стоит на страже государства, - подчеркнул политик.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в воскресенье, 10 ноября, Владимир Путин поздравил советского композитора Александру Пахмутову с юбилеем на сцене Большого театра. Российский лидер рассказал, что накануне подписал приказ о награждении композитора самым высоким орденом страны - Андрея Первозванного.
ИСТОЧНИК KP.RU