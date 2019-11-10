СЕГОДНЯ 18:59 2019-11-10T19:17:17+03:00

"Действовать целеустремленно": Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией Фото: REUTERS

Российский лидер выступил с речью на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел

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Российский президент Владимир Путин, выступая с речью на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника внутренних дел, заявил, что правоохранительные органы должны бороться с коррупцией и противодействовать терроризму.

- Ваш долг - жестко противодействовать терроризму и экстремизму, попыткам посеять ненависть, расколоть наше многонациональное общество. Здесь важна постоянная профилактическая работа, - подчеркнул Путин.

Российский лидер напомнил о важности проведения прямого и честного диалога с гражданским обществом.

Путин также отметил выдержку и ответственность сотрудников полиции и других подразделений МВД при охране общественного порядка.

- Не раз подчеркивал, что здесь МВД, другие правоохранительные органы получают и будут получать всю необходимую поддержку со стороны общества и государства, - заявил российский лидер.

Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником и поблагодарил их за службу, пишет "РИА-Новости".

- Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил свою жизнь трудной и ответственной службе, кто защищает права и безопасность наших граждан, стоит на страже государства, - подчеркнул политик.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в воскресенье, 10 ноября, Владимир Путин поздравил советского композитора Александру Пахмутову с юбилеем на сцене Большого театра. Российский лидер рассказал, что накануне подписал приказ о награждении композитора самым высоким орденом страны - Андрея Первозванного.

ИСТОЧНИК KP.RU