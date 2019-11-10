В Пентагоне заявили, что США намерены охотиться за преемником аль-Багдади
По данным американских СМИ, преемником террориста стал боевик, известный под псевдонимом Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши
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Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сообщил, что Штаты знают преемника уничтоженного лидера террористической группировки Абу-Бакра Аль-Багдади и будут за ним охотиться.
По информации СМИ, преемником аль-Багдади стал боевик, известный под псевдонимом Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.
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ИСТОЧНИК KP.RU