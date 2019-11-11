Президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке

СЕГОДНЯ 00:57 2019-11-11T00:57:45+03:00

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Президент Боливии Эво Моралес в минувшее воскресенье, 10 ноября заявил, что уходит в отставку. При этом он назвал сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом.

- Мы подаем в отставку, чтобы наши братья и сестры, госслужащие, не подвергались нападкам и угрозам. Я хочу вам сказать, что наша борьба не заканчивается, мы продолжим бороться за равенство и мир. Сейчас моя обязанность как президента - найти способ успокоить ситуацию, - сказал Моралес в своем обращении, которое транслировалось в социальных сетях.

Вслед за ним о своей отставке заявил и вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера.

Также сообщается, что самолет Моралеса запросил разрешения у нескольких стран на пролет через их территорию, но получил отказ. По данным газеты Pagina 7, воздушное судно с президентом на борту, вылетело из аэропорта Эль-Эльто, а посадку совершило в городе Чиморе, который находится в боливийском департаменте Кочабамба.

Ранее сайт kp.ru писал, что вооруженные силы страны попросили президента подать в отставку. Оппозиция считает, что уход главы государства с занимаемого поста позволит обеспечить стабильность в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU