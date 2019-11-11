2019-11-11T02:48:12+03:00
Политика

Американское издание рассказало о "худшем кошмаре" для России и Китая

Журналист из США уверен, что продажа атомных подводных лодок союзникам Штатов негативно скажется на РФ и КНР
Мария ИГНАТЬЕВА
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Американское издание рассказало о "худшем кошмаре" для России и КитаяАмериканское издание рассказало о "худшем кошмаре" для России и КитаяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Журнал The National Interest сообщил, что возможные продажи атомных подводных лодок странам-союзникам США станет "худшим кошмаром" для России и Китая.

Журналист иностранного издания Гарри Казианис полагает, Штаты и их партнеры усилят военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе после возможной поставки Австралии нескольких американских субмарин "Вирджиния". Якобы этот шаг позволит расширить противодействие Китаю в регионе.

Журналист подчеркнул, что подводные лодки, которые может получить Австралия, позволят патрулировать обширные пространства. Сейчас у страны, как утверждает Казианис, в этом вопросе меньше возможностей.

Отметим, что всего несколько недель назад другой эксперт этого же издания писал о том, что новейшие российские подлодки «Борей» способны сделать США «необитаемыми». Военного аналитика напугало, что субмарины этого проекта стали бесшумными и еще более маневренными.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Минобороны России планирует до 2020 года принять на вооружение восемь атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта «Борей» и «Борей-А», а к 2027 году построить две подлодки «Борей-К», оснащенные не баллистическими, а крылатыми ракетами большой дальности. При этом Москва не раз заявляла, что не собирается втягиваться в гонку вооружений. Так, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у нашей страны есть задел на годы вперед в плане технологического превосходства для обеспечения безопасности и обеспечения паритета

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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