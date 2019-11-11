Асад рассказал, зачем Россия отправляет своих военных в Сирию
Россия отправляет своих солдат в Сирию, чтобы защитить собственный народ от террористов, чья идеология не имеет политических и территориальных границ. Для боевиков ареной является целый мир. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад.
Он указал на то, что российские официальные лица, в том числе глава государства Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, неоднократно говорили об истинных причинах направления войск в САР. По словам Асада, таким образом власти защищают интересы своей страны.
"Даже в Сирии никто не стал бы отдавать свою жизнь просто за человека… Люди, массы людей, готовы пойти на смерть ради какого-то дела - а именно ради защиты своей страны, защиты своего существования, своего будущего", - цитирует телеканал RT сирийского лидера.
Еще одной причиной присутствия российских войск в регионе, по мнению Асада, является реализация норм международного права, поскольку они соотносятся с мировой стабильностью и национальными интересами РФ.
Сайт kp.ru писал, что пока наши военные пытаются защитить сирийский народ от террористов, американцы даже не скрывают свою заинтересованность в залегающей на территории республики нефти. Именно ради нее США планируют оставить в САР часть своих войск и построить новые базы.
Российская военная полиция патрулирует трассу М-4 на севере Сирии.Александр КОЦ
ИСТОЧНИК KP.RU
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