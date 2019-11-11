2019-11-11T10:19:27+03:00
Политика

Страны Латинской Америки назвали отставку Моралеса госпереворотом

Президент Боливии ушел с поста на фоне массовых протестов и давления со стороны оппозиции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Эво МоралесЭво МоралесФото: REUTERS
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Венесуэла, Куба, Аргентина и Мексика расценили отставку президента Боливии Эво Моралеса как государственный переворот.

Сайт kp.ru писал, что ранее глава республики вынужден был оставить свой пост на фоне массовых протестов и давления со стороны военных и оппозиции. Вместе с ним свои полномочия сложило все высшее руководство, в частности, члены правительства.

Эво Моралес подал в отставку в связи с давлением со стороны оппозиции

Эво Моралес подал в отставку в связи с давлением со стороны оппозиции

"Это похоже на те трагические события, которые покрыли кровью нашу Латинскую Америку в прошлом веке. Мексика придерживается позиции уважения демократии и госинститутов. Перевороту нет", - написал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард у себя на странице в Twitter.

Его поддержал президент Венесуэлы Николас Мадуро, который объявил о мобилизации социальных и политических сил мира с целью сохранения коренных боливийских народов, "которые стали жертвами расизма". Глава кубинского МИД Бруно Родригес также решительно осудил произошедшее у себя в микроблоге в социальных сетях

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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