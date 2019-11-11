2019-11-11T10:53:17+03:00
Происшествия

В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна многоэтажки

На месте трагедии работают следователи и криминалисты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Погибшая женщина с сыном.Погибшая женщина с сыном.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Из окна многоэтажного жилого дома на северо-востоке Москвы выпала женщина с двумя маленькими детьми. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по столице.

Известно, что тела 36-летней женщины и маленькой девочки обнаружили утром в понедельник, 11 ноября. Рядом лежал мальчик, которому на вид около шести лет. Ребенка доставили в больницу в реанимационное отделение.

Согласно данным источника "КП" в правоохранительных органах, все произошло возле дома №6 по улице Чичерина. На сайте СК РФ уточняется, что на месте происшествия все еще работают следователи и криминалисты.

Ведется допрос очевидцев, устанавливаются обстоятельства случившегося. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве мужчине выстрелили в глаз
Асад: США ведут войну на выживание, так как теряют свою гегемонию
Страны Латинской Америки назвали отставку Моралеса госпереворотом
В ООН призвали обеспечить безопасность дипмиссий в Боливии
Асад рассказал, зачем Россия отправляет своих военных в Сирию
Режим ЧС введен в двух штатах Австралии из-за лесных пожаров
Эксперты заявили, что Россия входит в "топ-10" самых "пьющих" стран в мире
"Почта России" сократит контрольные сроки доставки посылок
Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в РФ в 2020 году
В Минобороны Украины заявили о готовности защититься от РФ
В Германии оценили ущерб от антироссийских санкций
В полиции Боливии опровергли заявление о выдаче ордера на арест Моралеса
Российский МИД заявил об отказе выхода страны из Договора по открытому небу вслед за США
Моралес заявил, что его пытались арестовать
Польша раскритиковала ЕС за поддержку «Северного потока - 2»
На Украине заявили о решении отказаться от российской электроэнергии
Американское издание рассказало о "худшем кошмаре" для России и Китая
Эксперты назвали регионы с самой доступной арендой жилья
Президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке
Британского рокера Пита Доэрти задержали в Париже за драку