В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна многоэтажки

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-11T10:53:17+03:00

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Из окна многоэтажного жилого дома на северо-востоке Москвы выпала женщина с двумя маленькими детьми. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по столице.

Известно, что тела 36-летней женщины и маленькой девочки обнаружили утром в понедельник, 11 ноября. Рядом лежал мальчик, которому на вид около шести лет. Ребенка доставили в больницу в реанимационное отделение.

Согласно данным источника "КП" в правоохранительных органах, все произошло возле дома №6 по улице Чичерина. На сайте СК РФ уточняется, что на месте происшествия все еще работают следователи и криминалисты.

Ведется допрос очевидцев, устанавливаются обстоятельства случившегося. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU